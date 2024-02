Cagliari-Napoli 1-1: Luvumbo, riprende Osimhen. Esordio amaro per Calzona

Incredibile beffa finale per il Napoli a Cagliari: vantaggio di Osimhen, ma al 96′ Luvumbo pareggia sull’ultima azione. Punto prezioso per i sardi.

CALCIO NAPOLI – Cagliari-Napoli-1-1 Incredibile epilogo nel match tra Cagliari e Napoli alla Unipol Domus, con gli azzurri beffati al 96′ da Luvumbo che fissa il risultato sull’1-1.

La squadra di Calzona, al debutto in panchina, era passata in vantaggio al 65′ con la rete di Osimhen ma si è fatta raggiungere sul finale di gara in maniera rocambolesca.

Al 96′, in pieno recupero, Luvumbo ha insaccato di testa su lancio di Dossena, pareggiando la rete del nigeriano. Una beffa atroce per il Napoli, che pochi istanti prima aveva sfiorato il raddoppio con Politano e Lobotka.

Napoli: Tra Sogno Europeo e Amarezza

Per il Napoli, questo risultato è un duro colpo. Dopo aver controllato gran parte della partita e sfiorato il raddoppio con Politano, che ha sciupato un’occasione d’oro al 90′, i partenopei hanno visto evaporare due punti fondamentali nella corsa all’Europa. Con questo pareggio, il Napoli rimane ancorato al nono posto in classifica con 37 punti, vedendo la zona europea allontanarsi sempre di più.

La Battaglia per la Salvezza

Questo punto può rivelarsi cruciale per il Cagliari nella lotta per non retrocedere.

CAGLIARI-NAPOLI 1-1, TABELLINO E VOTI

Marcatori: 66′ Osimhen (N), 96′ Luvumbo (C)

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet 6; Nandez 6, Mina 6, Dossena 6, Augello 5 (76′ Oristanio 5,5); Jankto 6 (61′ Zappa 6), Makoumbou 7, Deiola 6, Luvumbo 7; Gaetano 6,5 (61′ Viola 5,5); Lapadula 6 (61′ Pavoletti sv; 76′ Petagna 6). All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Mazzocchi 6 (85′ Ostigard sv), Rrahmani 5,5, Juan Jesus 4, Olivera 5,5; Anguissa 6, Lobotka 5,5, Zielinski 5,5 (79′ Cajuste sv); Raspadori 7 (79′ Lindstrom sv), Osimhen 7 (85′ Simeone sv), Kvaratskhelia 5,5 (73′ Politano 5,5). All. Calzona.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Lapadula (C), Luvumbo (C), Nandez (C), Deiola (C), Olivera (N)

Espulsi: nessuno