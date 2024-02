Cagliari-Napoli, Alvino furioso: “Altro che MAzzarri e ADL, la colpa è dei calciatori”

Dopo il pareggio col Cagliari, Alvino critica i giocatori del Napoli: “Responsabilità incredibili, sbagliato prendersela con ADL e gli allenatori”.

CALCIO NAPOLI – Carlo Alvino critica duramente i giocatori del Napoli dopo l‘1-1 contro il Cagliari. Il giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, se la prende con i calciatori azzurri: “Basta prendersela con De Laurentiis, Mazzarri, Garcia e Calzona. I colpevoli sono altri”.

Secondo Alvino, non è corretto attribuire le responsabilità della stagione del Napoli alla società e agli allenatori: “I giocatori vanno in campo e ognuno pensa per sé. Ci sono responsabilità incredibili da parte loro”.

Il pareggio subito al 96′ a Cagliari è emblematico: “Non è possibile prendere quel gol negli ultimi istanti. I calciatori hanno sbagliato approccio e li rendono complicati anche per un tecnico come Calzona”.

Parole dure da parte del giornalista, che invita a criticare meno ADL e lo staff tecnico e a puntare il dito contro atteggiamenti e prestazioni dei giocatori in campo.