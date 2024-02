Sassuolo-Napoli, dove vedere in TV e streaming il recupero di Serie A

Tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming Sassuolo-Napoli, recupero della 21a giornata di Serie A in programma mercoledì 28 febbraio alle 18:00.

CALCIO NAPOLI – Sassuolo-Napoli è il recupero della 21a giornata di Serie A, in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il match mette di fronte due squadre in momenti delicati: il Sassuolo è reduce dall’esonero di Dionisi e con Bigica in panchina vuole risalire dalla zona calda della classifica, mentre il Napoli di Calzona insegue la qualificazione in Champions League.

SASSUOLO-NAPOLI IN TV: DOVE VEDERE IL RECUPERO DI SERIE A

La sfida Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, piattaforma streaming che detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A.

Per vedere la partita in tv è necessario avere una moderna Smart TV oppure un televisore tradizionale collegato a un TIMVISION BOX, a una console Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

SASSUOLO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Sassuolo-Napoli sarà visibile anche in streaming sull’app DAZN, accessibile da smartphone, tablet e computer.

Su DAZN sarà possibile vedere la partita anche collegando il proprio televisore a console Playstation o Xbox, oppure utilizzando dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-NAPOLI

Bigica dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Volpato trequartista. Nel Napoli torna Di Lorenzo dalla squalifica, con Ostigard in rampa di lancio. In attacco Osimhen supportato da Politano e Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henri-que; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.