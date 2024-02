Gazzetta: “Juan Jesus, errore imperdonabile. Politano e Simeone egoisti, danneggiano il Napoli”

Secondo la Gazzetta dello Sport, nel pari del Napoli a Cagliari pesano l’incredibile svarione di Juan Jesus e l’egoismo sotto porta di Politano e Simeone.

CALCIO NAPOLI – Beffa atroce per il Napoli, raggiunto al 96′ a Cagliari da un gol di Luvumbo dopo una gara condotta senza brillare. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre all’incredibile leggerezza di Juan Jesus in occasione del pari, sotto accusa finiscono anche Politano e Simeone, rei di eccessivo egoismo sotto porta.

Il centrale brasiliano si è fatto soffiare un pallone sanguinoso spianando la strada al gol di Luvumbo, episodio definito dalla Rosea “un errore da scuola calcio”. Pesano però anche le occasioni fallite da Politano e Simeone quando il risultato era ancora sull’1-0: secondo la Gazzetta, i due attaccanti hanno peccato di egoismo anteponendo la ricerca della soddisfazione personale al bene della squadra.

Errori marchiani e blackout che sono costati la vittoria al Napoli, raggiunto proprio allo scadere. Un mezzo passo falso che lascia tanto amaro in bocca e diversi spunti su cui Calzona dovrà lavorare per non ripetere più questi cali di tensione.