Il Cagliari festeggia la beffa al Napoli: “Chef Luvumbo, stasera pizza?”

Lo sfottò del Cagliari al Napoli: Chef Luvumbo protagonista, proposta di pizza e tanta ironia post-gara Cagliari-Napoli.

Il Cagliari continua a far parlare di sé dopo il sorprendente pareggio contro il Napoli ottenuto all’ultimo secondo. L’entusiasmo della squadra si riflette sui social, dove i tifosi hanno condiviso un video provocatorio con protagonista l’attaccante angolano Luvumbo. L’attaccante, autore del gol del pareggio dopo la rete del vantaggio di Osimhen, si mette ai fornelli nel video, accompagnato dalle immagini del gol beffardo a Meret, reso possibile dal clamoroso errore di Juan Jesus. La provocazione inizia così: “Chef, stasera pizza?”. L’ironia dei tifosi sardi non si è fatta attendere, dando vita a un divertente scambio che fa parte del gioco del calcio.

Luvumbo, ala destra con la capacità di giocare anche a sinistra e come trequartista, si è guadagnato la stima dei tifosi del Cagliari grazie alle sue prestazioni dinamiche in campo. Dotato di velocità e un eccellente dribbling, nel 2019 è stato riconosciuto come uno dei 60 migliori talenti emergenti dal Guardian. Dopo un periodo trascorso anche al Como, è nel Cagliari che ha trovato il massimo supporto e la fiducia nel suo talento, con il Manchester United che aveva tentato di acquisirlo prima che i sardi se lo aggiudicassero.