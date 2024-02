Via dei Tribunali a Napoli: Sai perchè si chiama cosi? Ecco la storia

Via dei Tribunali, antica arteria di Napoli, celebre per storia, arte e le migliori pizzerie. Scopri perché è un simbolo della città.

Via dei Tribunali, una delle strade più evocative e vibranti di Napoli, si staglia come una colonna vertebrale nel tessuto storico della città. Anticamente nota come il Decumano Maggiore, questo assiale viale ha dato forma alla città fin dall’epoca greco-romana, evolvendosi nel fulcro della vita politica e commerciale.

Via dei Tribunali: Il Cuore Pulsante di Napoli

Nel dedalo di strade che definiscono il centro storico di Napoli, Via dei Tribunali si erge come una testimone vivente dell’antichità della città. Questa strada, che segue il percorso del Decumano Maggiore tracciato oltre 2000 anni fa, è ancora oggi una delle arterie principali che pulsano nel cuore di Napoli, offrendo un viaggio unico attraverso la storia, la cultura e i sapori partenopei.

Un Viaggio Nel Tempo: Dall’Agorà ai Tribunali

Via dei Tribunali deve il suo nome all’importante ruolo giuridico che ha assunto nel corso dei secoli. In origine cuore dell’agorà greca, poi fulcro della vita pubblica romana, la strada è diventata nel Rinascimento il centro della giustizia napoletana. Castel Capuano, che conclude il tracciato della strada, fu trasformato in tribunale per volontà di Don Pedro di Toledo, riunendo al suo interno i cinque tribunali della città, da cui il nome “Via dei Tribunali”.

Tra Arte e Spiritualità: Le Meraviglie di Via dei Tribunali

Via dei Tribunali non è solo giustizia e amministrazione, ma anche un ricco contenitore di arte e spiritualità. La cappella del Pio Monte della Misericordia, ad esempio, ospita una delle opere più significative di Caravaggio: “Le sette opere della Misericordia”. Poco lontano, la strada offre anche una vista sull’Obelisco di San Gennaro, magnificenza del barocco napoletano.

Il Mondo Segreto di Napoli Sotterranea

Sotto la superficie di Via dei Tribunali si estende un altro aspetto affascinante di Napoli: un labirinto di caverne e passaggi che costituiscono la Napoli Sotterranea. Questa rete di gallerie antiche offre un’insight emozionante nella vita e nella storia nascoste della città, da esplorare per chi cerca un’avventura fuori dal comune.

Il Tempio del Gusto: Le Pizzerie di Via dei Tribunali

Non si può parlare di Via dei Tribunali senza menzionare le sue celebri pizzerie, alcune delle quali sono conosciute in tutto il mondo. Luoghi come Sorbillo, Antica Pizzeria Di Matteo e Pizzeria Dal Presidente non sono solo punti di ristoro: sono custodi di una tradizione culinaria che definisce Napoli nel mondo.

Conclusione: Più di Una Strada, Un’Esperienza

Via dei Tribunali non è semplicemente una via da attraversare, ma una destinazione ricca di storie da scoprire e sapori da gustare. Un’immersione nella vita napoletana che regala un’esperienza indimenticabile, un viaggio che connette i visitatori con l’anima autentica di Napoli.