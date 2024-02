Cosa ne pensa De Laurentiis di Calzona? La reazione del patron azzurro

Il presidente azzurro elude le domande dei giornalisti sull’esordio di Calzona, mentre i tifosi si interrogano sul futuro della squadra.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha mantenuto il suo solito riserbo oggi, evitando di commentare l’esordio in Serie A di mister Francesco Calzona, nonostante l’assalto dei giornalisti all’uscita dall’assemblea di Lega.

I tifosi azzurri avevano sperato in un parere chiaro da parte del patron dopo il pareggio 1-1 contro il Cagliari, in cui il nuovo allenatore ha visto i suoi ragazzi pareggiare anche in Champions League contro il Barcellona. Entrambe le partite hanno condiviso lo stesso risultato e il protagonista è stato Victor Osimhen, autore di entrambi i gol.

Alla domanda di un giornalista sulle impressioni riguardo all’esordio di Calzona, De Laurentiis ha scelto la via del silenzio e ha rapidamente abbandonato la scena, salendo in auto senza rilasciare dichiarazioni. La mancanza di commenti da parte del massimo dirigente del club partenopeo ha sollevato ulteriori domande e curiosità riguardo alla gestione tecnica della squadra.

Il pareggio a Cagliari è stato accolto con una certa delusione dai tifosi, che avevano sperato in una vittoria, specialmente considerando la prestazione della squadra in Champions League contro il Barcellona. La responsabilità dello svarione difensivo di Juan Jesus sembra essere stata scaricata sul club, con De Laurentiis che sembra non voler attribuire colpe al nuovo tecnico per il momento.