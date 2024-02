Napoli, con il Cagliari è solo pari ma per Calzona la vera sconfitta è un’altra

Il Napoli subisce il pari al 96′ contro il Cagliari, ma per Calzona la notizia peggiore è aver perso il gioco di squadra: ora solo individualità.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli esce con l’amaro in bocca dalla trasferta di Cagliari, subendo il pari beffardo al 96′ che fissa il risultato sull’1-1. Ma ciò che più preoccupa mister Calzona è un’altra brutta notizia: aver smarrito il gioco corale.

Gli azzurri, pur non brillando, sembravano in controllo della gara prima della doccia fredda finale. Ma al di là del risultato, emerge la sensazione che il Napoli non sia più una squadra compatta.

Manca lo spirito di gruppo ammirato nella scorsa stagione. Oggi gli azzurri sembrano un insieme di individualità alla ricerca della gloria personale, come dimostrano gli egoismi di Politano e Simeone.

Per Calzona la notizia peggiore è proprio questa: non aver più tra le mani l’orchestra perfetta di un anno fa, ma una serie di solisti svincolati dal gioco corale. Ricostruire l’anima della squadra sarà la sfida più ardua.