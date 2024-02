Il Mattino distrugge il Napoli: "Farsi rimontare dalla penultima, nemmeno in eccellenza..."

Il Mattino critica il Napoli per il pari al 96′ col Cagliari: errore difensivo imperdonabile, non si vede nemmeno in Eccellenza.

CALCIO NAPOLI – “Inaudito a Cagliari: il Napoli si fa beffare all’ultimo“, così apre l’articolo de Il Mattino in seguito al risultato sconcertante che ha visto gli azzurri cedere un gol nei minuti di recupero, pareggiando in maniera rocambolesca contro il Cagliari. La testata partenopea non fa sconti alla squadra di Calzona, sottolineando come un errore così grossolano non sia degno neanche delle categorie minori.

La critica feroce si sofferma sul gol di Luvumbo, avvenuto a tempo praticamente scaduto, quando il Napoli aveva la vittoria in pugno. “È un’autentica follia difensiva”, esclama Il Mattino, mettendo in luce la fragilità di una retroguardia che dovrebbe far parte di una delle compagini più forti del campionato.

Il giornale prosegue, evidenziando la reazione di incredulità di Juan Jesus e dei suoi compagni: “Datemi un pizzicotto”, una frase che sembra sintetizzare lo shock e la disillusione di una squadra e di una tifoseria che ormai credeva di poter contare i tre punti.

Il Mattino chiude il suo pezzo con un invito esplicito al mister e alla dirigenza: è il momento di una seria riflessione interna e, soprattutto, di una pronta reazione sul campo, se si vuole mantenere vivo il sogno europeo e risollevare le sorti di un Napoli che ora vacilla.