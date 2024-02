Napoli, disastro Juan Jesus contro il Cagliari, tifosi furiosi sui social: “da arrestare per direttissima”

Dopo l’errore sul gol del pareggio del Cagliari, Juan Jesus nel mirino dei tifosi del Napoli sui social: stagione giudicata da molti conclusa.

CALCIO NAPOLI – Nel finale di Cagliari-Napoli, l’errore di Juan Jesus in marcatura su Luvumbo è costato agli azzurri il pareggio subito al 96′. Una leggerezza fatale che ha scatenato le critiche dei tifosi partenopei nei confronti del difensore sui social.

In molti ritengono Juan Jesus il principale colpevole della rete del definitivo 1-1, che vanifica la rete di Osimhen e fa sfumare la prima vittoria per mister Calzona. Sui profili del Napoli e su Twitter, fioccano commenti contro il brasiliano.

“Juan Jesus disastroso, per lui la stagione è finita” e “Da radiare subito” sono alcuni dei tweet più duri contro l’ex Inter. C’è chi parla apertamente di “errore imperdonabile” e chiede a Calzona di non schierarlo più per il resto della stagione.

“Juan Jesus è da arrestare per direttissima dopo questa partita” (MarioRossi su Twitter)

“Calzona se tiene in campo ancora Juan Jesus è da esonero immediato. Basta con questo bidone!” (TifosoSfegatato su Facebook)

“Ma come si fa a prendere un gol del genere al 96′? Juan Jesus una sciagura, basta difensori scarsi!” (AnnaNapoli85 su Instagram)

“Juan Jesus non deve vedere più il campo da qui alla fine. Stagione finita, vergognoso regalare un punto così” (EmmaAzzurra17 sul sito del Napoli)

Una pioggia di critiche che testimonia come i tifosi considerino Juan Jesus il principale responsabile di una beffa atroce per il Napoli, scivolato a -10 dal quarto posto.

Juan Jesus è un miracolato e lo sappiamo. Ma ciò non toglie che se Politano e Simeone giocano a fare gli eroi, su campi come quello di Cagliari, la prendi nel culo. L’anno scorso si faceva a gara a chi faceva più assist.

Basta vi prego. pic.twitter.com/eIJ6dJqpaV — SIR LUKE (@SirLuke_7) February 25, 2024