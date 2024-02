Calzona a DAZN: “Le occasioni create e sbagliate pesano. Potevamo fare di più”

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match con il Cagliari.

Il Napoli si ferma nuovamente sul pareggio, questa volta contro il Cagliari, con una rete di Osimhen illusoria annullata dal pareggio di Luvumbo al 96′. Dopo il recente pareggio in Champions, la squadra di Calzona non riesce a ottenere la vittoria in trasferta da tre mesi, rimanendo al 9° posto in classifica, a -11 dalla zona Champions. Ad analizzare i momenti chiave della partita, le occasioni sprecate e le sfide che il Napoli dovrà affrontare è intervenuto proprio il tecnico degli azzurri, Francesco Calzona, ai microfoni di DAZN:

“Sapevamo che il Cagliari solitamente parte forte e poi nel finale raccoglie tutte le energie. Abbiamo perso tanti palloni e questo ha condizionato il nostro primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto più occasioni e siamo stati più ordinati”.

RAMMARICO. “Le occasioni create e sbagliate pesano. Ho provato anche a far entrare Ostigard per provare a prevalere sui palloni alti. La gestione dopo il goal è stata discreta, ma avremo potuto fare di più. Dobbiamo ripartire da questo”.

“I tanti cambi di allenatori? Ho avuto colloqui singolari e di gruppo in questi giorni. Ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Penso che ci voglia un poco di tempo, i problemi non si risolvono da un giorno all’altro. Ci dobbiamo sforzare perché non abbiamo molto tempo. Pensavo di trovare una squadra diversa e invece mi hanno sorpreso in positivo. Purtroppo siamo legati ai risultati e non possiamo avere alibi”.

“Kvara? In queste due partite fa di tutto per fare quello he gli chiedo, a volte si concentra talmente tanto che perde di vista le sue qualità. È un ragazzo fantastico, un po’ introverso e penso che a breve ci darà una mano”.

“Qual è l’obbiettivo? Nella situazione in cui siamo dobbiamo pensare partita per partita. Cercare di vincerne il più possibile, inutile fare progetti. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo puntare al massimo»

“Come sta Osimhen? «Osimhen sta bene era solo stanco, i giocatori tornano devastati dalla Coppa d’Africa. Victor è un ragazzo fantastico. Con lui ha parlato poco perché non e n’è bisogno”,