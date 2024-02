Rileggi il LIVE Cagliari-Napoli 1-1 Esordio amaro per Calzona. Errore imperdonabile di Juan Jesus

Segui la cronaca live di Cagliari-Napoli: formazioni ufficiali, info TV, streaming, precedenti e curiosità sulla 26a giornata di Serie A.

CAGLIARI-NAPOLI SECONDO TEMPO

finita

Juan Jesus si fa superare da un lancio, Luvumbo controlla e calcia battendo Meret: pari all’ultimo respiro. Esplode di gioia la Unipol Domus, Ranieri esulta.

Il Napoli guadagna minuti con mestiere, fischi dagli spalti dell’Unipol Domus.

Osimhen e Mazzocchi fanno posto a Simeone e Ostigard.

Cajuste e Lindstrom per Raspadori e Zielinski nel Napoli.

Osimhen si alza zoppicante, Ostigard è pronto a entarre.

Calzona cambia, fuori Kvara dentro Politano.

clamoroso Osimhen si divora il raddoppio a porta vuota: Lancio per Osimhen, che si presenta a tu per tu con Scuffett e lo supera con uno scavetto: la palla finisce sul palo così come il tentativo di tap-in a porta vuota dell’attaccante nigeriano. Il gioco era fermo per posizione di offside.

La sblocca Osimhen, colpo di testa da attacante vero sul secondo palo, realizza la rete del vantaggio

53′ – Il Napoli fatica

Il Napoli fatica nella costruzione del basso, il Cagliari non concede linee di passaggio.

49′ – Lapadula: fuori

Gaetano premia l’inserimento senza palla di Luvumbo: immediato cross basso per Lapadula, che attacca il primo palo, impatta il pallone ma non trova lo speccio della porta.

48′ – Ammonito Luvumbo

Luvumbo spintona Raspadori: ammonito.

Comincia il secondo tempo

CAGLIARI-NAPOLI PRIMO TEMPO

Il Napoli fa girare troppo lentamente la palla, la manovra è prevedibile e il Cagliari non ha problemi a chiudere tutti gli spazi.

Autogol di Rrahmani, che ha infilato Meret con un con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Interviene il VAR e annulla la rete del vantaggio sardo per un fuorigioco di Lapadula.

Rapsadori atterrato in area di rigore sarda, nel tentativo di calciare, Pairetto lascia correre. Episodio molto dubbio che farà discutere

4 vergognoso comportamento di Makoumbou che tira un pizzicotto al petto a victor Osimhen, scatenando un parapiglia in campo

1′ partita Cagliari-Napoli

Squadre in campo, bellissimo l’abbraccio tra Ranieri e Calzona

CALCIO NAPOLI – Dopo il grande palcoscenico europeo contro il Barcellona, il Napoli si concentra sul campionato nazionale affrontando il Cagliari in trasferta per la ventiseiesima giornata di Serie A. Una sfida che si preannuncia avvincente, con gli azzurri alla ricerca di punti preziosi per il prosieguo della loro corsa scudetto.

Dettagli della Partita

Quando? La partita si svolgerà allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

La partita si svolgerà allo stadio Unipol Domus di Cagliari. A che ora? Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00.

Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00. Dove vederla? Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN.

Come Guardare Cagliari-Napoli in Diretta TV e Streaming

I tifosi potranno guardare la partita in diretta TV scaricando l’applicazione di DAZN su dispositivi compatibili come smart TV, Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation, Xbox o TIMVISION Box. Per gli abbonati a DAZN e Sky, la partita sarà disponibile anche su Zona DAZN al canale 214 di Sky.

Per lo streaming, è possibile accedere alla diretta tramite il sito ufficiale di DAZN o utilizzando l’app su smartphone e tablet.

Le Formazioni di Cagliari e Napoli

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Jankto, Gaetano; Lapadula. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Telecronista e seconda voce

I telecronisti di Cagliari-Napoli per DAZN saranno Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.

