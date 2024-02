Napoli, Calzona non riesce a spiegarsi due cose

Dopo il pari col Cagliari, l’esordio di Calzona è amarissimo: il tecnico non risparmia critiche per gli errori nel finale. Due occasioni sprecate e disattenzione suicida.

CALCIO NAPOLI – L’esordio di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è stato rovinato da una beffa atroce subita al 96′ contro il Cagliari. Secopndo quanto riporta l’edizione doierna del Corriere dello Sport, il tecnico non risparmia critiche ai suoi giocatori dopo l’1-1 dell’Unipol Domus. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo:

Calzona incredulo: due i motivi della rabbia

“L’esordio da allenatore titolare in Serie A è stato rovinato da sei minuti di immaturità, scelte illogi-che, frettolose ed errori gravi. In attacco, nella gestione e in difesa. Tutto il peggio possibile concen-trato tra il 90’ e il 96’. «Avremmo dovuto gestire meglio quella palla calciata da quaranta metri, è la cosa che mi fa arrabbiare di più»,

dice Calzona riferendosi al lancio di Dossena, altezza centro del campo, che ha innescato il gol di Luvumbo. Ma non è mica l’unica cosa che fa incavolare l’allenatore del Napoli. «Prima abbiamo avuto due occasioni importanti per chiudere la partita e non le abbiamo sfruttate. Bisognava assolutamente concretizzare o almeno stare più attenti su quel lancio… Avevo messo Osti-gard proprio perché sapevamo che sarebbe potuta andare così»”.