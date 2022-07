Dybala-Napoli, spunta l’indizio social! La Joia segue due giocatori azzurri su Instagram

Dybala-Napoli, spunta una curiosità sui social. l’argentino ha iniziato a seguire due giocatori del Napoli, ricambiato dai due azzurri.

DYBALA-NAPOLI-SOCIAL. Paulo Dybala, attraverso il proprio profilo Instagram, ha fatto sapere a tutti i suoi follower di essere tornato ufficialmente in Italia, ma ancora non c’è un club disposto a puntare pesantemente sul suo talento.

Proprio dai social arriva un indizio sul suo futuro Su Instagram, Paulo Dybala ha da poco cominciato a seguire i giocatori del Napoli Piotr Zielinski e Alex Meret. I due azzurri hanno ovviamente il follow. Un dettaglio oppure qualcos’altro?. Tanto però è bastato per riaccendere le speranze dei tifosi napoletani di vedere in maglia azzurra la coppia Osimhen-Dybala. Dybala si è svincolato dalla Juventus dopo diversi anni di militanza bianconera.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sbilancia e fa sapere che il Napoli in questo momento è la squadra che più di tutte sta trattando il giocatore argentino. Dybala ha accettato fuori tempo massimo l’offerta da 5 milioni di euro più bonus fatta dell’Inter, tra cui uno legato alle presenze in campo. Dunque il Napoli per Dybala sa da quale cifra deve partire ed al momento, con il taglio voluto da De Laurentiis il club potrebbe anche permettersi quella cifra. La trattativa resta complicata a causa dei diritti d’immagine del giocatore che sono molto elevati. Da questo punto di vista De Laurentiis difficilmente fa sconti.