Ezio Greggio: “Zaniolo alla Juve, è sicuro”, tifosi bianconeri in estasi

Nicolò Zaniolo sarà un giocatore della Juve, la rivelazione arriva da Ezio Greggio, la notizia di calciomercato fa impazzire i tifosi bianconeri. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha lanciato su twitter una clamorosa bomba di mercato su Zaniolo, proprio oggi in cui molti quotidiani parlano di un riavvicinamento tra il club giallorosso di Mourinho ed il giocatore ex Inter. Zaniolo ha un contratto fino al 2024 con la Roma, ma la Juventus è pronta a fare un blitz per acquistarlo per 60 milioni di euro. Un colpo possibile grazie ai soldi ricavati dalla cessione di De Ligt al Bayern Monaco, pronto ad investire 100 milioni di euro per il giocatore olandese.

Zaniolo alla Juve: la conferma di Ezio Greggio

Il movimento del club tedesco andrebbe ad innescare un effetto domino importantissimo per il calciomercato europeo, immettendo soldi freschi. De Ligt al Bayern Monaco, infatti, ha anche allertato il Chelsea per Koulibaly, inoltre la Juventus con il colpo Zaniolo darebbe alla Roma la possibilità di fare altri movimenti su un mercato sostanzialmente blindato. Intanto i tifosi bianconeri sono in totale estasi dopo l’annuncio del conduttore di Striscia la Notizia e tifoso della squadra bianconera. Ezio Greggio su twitter parla di Zaniolo alla Juve e scrive: “Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa )“. I tifosi della Juventus sono convinti che la notizia sia vera, perché nel recente passato Greggio aveva dato anche per certo l’arrivo di Vlahovic a Torino, trattativa che poi si è realmente concretizzata. Il colpo Zaniolo per la Juventus sarebbe sicuramente un affare importante, dato che i bianconeri hanno preso già Di Maria e Pogba. Ovviamente bisogna capire in che condizioni fisiche arriva il giocatore, in rotta con Mourinho, che ha sempre sofferto per infortuni muscolari.