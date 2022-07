Juventus, Di Maria risponde a Buffon: “Diego è Diego”. Figuraccia in casa bianconera

Di Maria si presenta alla Juventus e risponde alle parole di Buffon sul paragone con il grande Diego Armando Maradona.

JUVE – DI MARIA – BUFFON- MARADONA. Angel Di Maria, in conferenza si è presentato alla stampa e ai tifosi come nuovo giocatore della Juventus. L’argentino è arrivato alla Juve dopo essersi svincolato dal Psg ed è pronto per la nuova avventura in Italia, con la maglia dei bianconeri. Di Maria ha risposto al paragone di Buffon con Maradona. L’ex portiere della Juventus in una intervista alla Gazzetta dello sport, fece storcere il naso ai tifosi del Napoli:

” “Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui agirebbero. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico e Angel, di tecnica, ne ha da vendere – ha spiegato Buffon – Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre in tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio“.

Di Maria, da buon argentino, in conferenza stampa ha risposto alle parole di Buffon: “Diego è Diego, è stato quello che tutti sappiamo. Io ho un bel rapporto con Buffon, ci ho parlato anche quando ho firmato e ci teneva che venissi alla Juve. Sono tranquillo, resto con i piedi per terra e farò il meglio, come ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho giocato. La voglia di giocare in questa squadra e di farla tornare a vincere tutto è grande”. Ha concluso Angel di Maria.

Di Maria ha poi aggiunto: “Restare anche un altro anno? Nel calcio tutto può capitare, per adesso penso a quest’anno. Cercherò di vincere lo scudetto e tutto il resto. Poi ci penserò. Mi piace fare assist e far parte di un gruppo importante, voglio cercare di fare il meglio per questa squadra. Spero di fare tanti assist come negli anni precedenti“.

Sulla trattativa e su Allegri: “A una squadra così importante che insiste così tanto per avermi, per 40 giorni, era impossibile dire di no. Ho tardato un po’ solo per questioni familiari. Col tecnico non ho parlato molto, adesso dobbiamo correre ed iniziare per essere pronti fisicamente, poi parleremo della parte tecnica“. Sul ruolo: “Mi piace stare in campo a prescindere dal ruolo, la posizione che mi piace di più è quella di attaccante destro per accentrarmi e calciare col sinistro, ma sceglierà il mister dove utilizzarmi”.