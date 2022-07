Gazzetta – Dybala: irrompe il Napoli, è l’eccezione nei conti in ordine di De Laurentiis

Paulo Dybala al Napoli passa da sogni a possibile realtà. Prendendo spunto da un famoso spot pubblicitario si potrebbe riassumere così la trattativa che porta Dybala al Napoli. Il giocatore argentino sta attendendo una sistemazione per la prossima stagione. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Lukaku, non ha perso di vista Dybala ma Morotta deve prima vendere. Di questi tempi cedere un giocatore è davvero molto complicato. Per informazioni chiedere al Napoli con Politano, Demme, Ounas e Petagna che vogliono andare via.

Trattativa Napoli-Dybala: perché è possibile

Gazzetta dello Sport descrive lo stato dell’arte di Dybala, svincolato dalla Juve e disponibile ad abbassare le pretese economiche sull’ingaggio, anche perché i in giro di soli ce ne sono pochi. Ieri Edo De Laurentiis ha lanciato un margine di speranza per l’argentino, durante un colloquio con i tifosi.

Ma nella trattativa che porta Dybala al Napoli ci sono margini di concretezza. Gazzetta scrive che la società azzurra ha i conti in ordine ed ha già “raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbe essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora bozzata“.

Gazzetta scrive che l’Inter resta favorita sul giocatore ma i nerazzurri hanno comunque frenato dopo che il giocatore ha risposto negativamente ad un’offerta di ingaggio da 5 milioni di euro più bonus. Per Dybala ci sono anche Roma e Milan, ma fino ad ora nessuno dei due club ha fatto la mossa giusta per convincere il giocatore, anche perché sia in casa rossonera che giallorossa c’è esigenza pure di vendere, oltre che di acquistare.