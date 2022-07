Rai – “Juve tutto su Koulibaly. Dybala Inter lontana, offerta dal Napoli”

La Juve vuole Kalidou Koulibaly dopo la cessione di De Ligt, il Napoli pensa a Dybala le ultime notizie di mercato della Rai. Paolo Paganini fa il punto sulle trattative di calciomercato della Serie A. La Juve è molto attiva, dato che sta per “acquistare Nicolò Zaniolo dalla Roma. Allo stesso tempo i bianconeri sono pronti a cedere De Ligt al Bayern Monaco per una cifra che si avvicina ai 100 milioni di euro, mentre il club tedesco per ora è fermo ad un’offerta di 95 milioni di euro. La clausola rescissoria è di 125 milioni di euro. Una volta che il difensore olandese sarà ceduto la Juve vuole chiudere per Koulibaly“.

Il Napoli ha fatto un’offerta di rinnovo al senegalese con un “quinquennale da 6 milioni di euro a stagione“. Secondo Paolo Paganini della Rai in questo momento è in atto un “braccio di ferro tra l’agente del giocatore Fali Ramadani e la società“. Intanto resta intatto il sogno di Dybala per il Napoli che però piace anche alla “Roma che ha bisogno di vendere per riuscire a prendere l’argentino. Dybala è molto lontano dall’Inter a questo punto e valuta anche le proposte del Milan, ma soprattutto del Napoli che vuole tenere anche Dries Mertens con un rinnovo di contratto a 2,5 milioni di euro“.