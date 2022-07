Schira: “Dybala niente Milan”. Calemme: “Contatti continui col Napoli”

Il nome di Paulo Dybala viene accostato ancora al Napoli, il campione argentino arriva a parametro zero, i contatti continuano. Secondo le ultime novità fornite da Nicolò Schira anche il Milan può dirsi fuori, almeno al momento, dalla corsa per Dybala. “Al di lá delle voci delle ultime ore la pista Paulo Dybala per l’AC Milan è fredda. Nessuna offerta e tantomeno contatto con Paolo Maldini e Ricky Massara. La telefonata ad Antun fu fatta 20 giorni fa da Giorgio Furlani (membro del Cda) tra i papabili per il post Gazidis…“.

Discorso diverso per quanto riguarda il Napoli. Edo De Laurentiis a canale 21 ha detto di avallare le parole di Cristiano Giuntoli pronunciate in conferenza stampa. Ma da più parti si continua a parlare di Dybala al Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Calemme, nonostante le “smentite di rito continuano i contatti tra Dybala ed il Napoli. C’è anche l’Inter che però deve cedere e non ha alcuna certezza su questo fronte“. Marotta ha preferito affondare prima il colpo Lukaku e poi si è lasciato Dybala come possibilità. Il club nerazzurro dovrebbe vendere Correa e Sanchez per poter affondare il colpo. Ecco perché il Napoli resta in corsa e tiene vivi i contatti col suo entourage.