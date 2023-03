Durante: “Chi è più forte tra Lobotka e Jorginho? Ecco il mio pensiero”

Salvatore Durante risponde alla domanda su chi è più forte tra Lobotka e Jorginho ed esprime il suo pensiero

Sabatino Durante esprime il suo pensiero sul campionato del Napoli. Ai microfoni di Radio Marte, l’agente si sofferma sul percorso azzurro nelle due competizioni: “La squadra di Luciano Spalletti, a questo punto, deve pensare solo a gestire il campionato e puntare dritto alla Champions League: può arrivare fino in fondo. Lo Scudetto non è vinto, perché bisogna mantenere i piedi per terra fino alla matematica certezza; però il vantaggio è tale da far sperare che ce la farà. Non è un’utopia nemmeno pensare di arrivare sino alla finale di Champions League”.

Durante ha poi proseguito: “Stanislav Lobotka ha superato Jorginho? Sono diversi. I paragoni non mi fanno impazzire. Sono due calciatori che interpretano il loro ruolo in maniera differenza, ma sono entrambi bravi e non saprei dire chi sia il migliore. Jorginho ha giocato molto bene per anni, poi ha vissuto un calo e si sta riprendendo. La novità del mese di marzo, semmai, è vedere Maurizio Sarri battere il Napoli, a Napoli, difendendosi” ha concluso l’esperto di calcio internazionale.