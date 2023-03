Il Mattino – Spalletti: lo vogliono in Premier League, ecco cosa pensa il tecnico

Luciano Spalletti cercato dai grandi club di Premier League, il lavoro fatto a Napoli fa crescere l’appeal del tecnico toscano.

La Premier League è il mondo dorato del calcio contemporaneo, con club che a suon di milioni possono permettersi qualsiasi cosa o quasi. Grandi contratti, quindi calciatori top che fanno la fortuna degli allenatori.

La Premier sta tentando anche Spalletti, su Il Mattino in edicola oggi si può leggere: “L’intento è stato quello di fermare le eventuali danze. Ma è chiaro che Spalletti e De Laurentiis si incontrano alla fine di questa stagione per la fumata bianca. Lucianone non ama il ballo ma è chiaro che il grande valzer delle panchine a cui vanno incontro l’Italia e il resto dell’Europa non lo lascia del tutto indifferente. E si parla degli scranni più ambiti, mica roba di secondo piano“.

Poi sul quotidiano partenopeo si aggiunge: “Per l’Italia la notizia più succulenta riguarda cosa farà Spalletti che ha un altro anno di contratto (De Laurentiis eserciterà l’opzione di rinnovo a maggio per un altro anno, fino a giugno 2024). Ma è chiaramente uno dei tecnici più corteggiati. Per via della grande bellezza, certo, ma anche dei grandi risultati“.

Di recente De Laurentiis ha confermato Spalletti sulla panchina del Napoli. La società ha una clausola che gli permette di far restare l’allenatore con una opzione unilaterale, ma è chiaro che a fine stagione dovrà arrivare anche l’assenso di Spalletti.