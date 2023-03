Napoli, recupero quasi completo per Raspadori. Rientrano quattro Nazionali

Il Napoli comunica il recupero quasi completo di Giacomo Raspadori ed in più aggiunge che rientrano quattro Nazionali

“Giacomo Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo“: è questa la notizia maggiore che proviene dal report quotidiano del Napoli dopo la seduta odierna. Agli ordini di Luciano Spalletti la compagine azzurra si sta allenando in vista della sfida delle ventottesima giornata, in programma domenica alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta contro il Milan di Stefano Pioli. Per i partenopei sarà la prima di tre sfide in sedici giorni contro gli attuali Campioni d’Italia.

Questo è il report dell’allenamento odierno: “Dopo la settimana di sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali”.