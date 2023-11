CorSport – Due tentazioni per Garcia: le scelte per Napoli-Empoli

In vista di Napoli-Empoli, il tecnico Garcia potrebbe operare alcuni cambi rispetto alle ultime gare: Olivera favorito su Mario Rui, Simeone insidia Raspadori.

Notizie calcio Napoli – In vista della sfida di domani al Maradona contro l’Empoli, il tecnico del Napoli Rudi Garcia starebbe valutando alcuni cambi di formazione rispetto alle ultime uscite.

Le scelte di Garcia per Napoli-Empoli

Secondo il Corriere dello Sport, in difesa Olivera sembra favorito su Mario Rui per prendere una maglia dal 1′. A centrocampo c’è il dubbio Anguissa: reduce da tante gare consecutive, potrebbe tirare il fiato con l’inserimento di Cajuste.

In attacco invece Simeone insidia Raspadori per una maglia da titolare al centro del tridente. L’argentino sta scalando posizioni nelle gerarchie di Garcia.

Saranno questi i principali ballottaggi da sciogliere per il tecnico transalpino prima della sfida all’Empoli, match delicato che il Napoli deve vincere a tutti i costi per non perdere ulteriore contatto dalla vetta.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati sulle scelte di formazione di Garcia. Contro l’Empoli serve una prestazione convincente per rilanciare le ambizioni azzurre.