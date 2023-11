Napoli-Empoli, Anguissa in dubbio: pronto Cajuste

In vista di Napoli-Empoli il tecnico Garcia deve decidere se schierare Anguissa, reduce da tante gare consecutive, o far giocare Cajuste dall’inizio.

Notizie calcio Napoli – In vista della gara contro l’Empoli, il tecnico del Napoli Rudi Garcia deve sciogliere un dubbio a centrocampo: schierare Anguissa dal 1′ o puntare su Cajuste?

Secondo il Corriere dello Sport, Anguissa nelle ultime uscite è parso leggermente affaticato, dopo aver giocato tante partite consecutive tra campionato e Champions League.

Per questo Cajuste potrebbe insidiare il camerunense per una maglia da titolare contro i toscani. Garcia ha ancora un po’ di tempo per valutare le condizioni dei due centrocampisti prima di scegliere.

Anguissa garantisce maggiore esperienza e qualità, ma bisognerà capire se against l’Empoli potrà reggere per 90 minuti ad alti ritmi. In caso contrario, è pronto Cajuste a prendere il suo posto.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati sulle scelte di formazione di Garcia per la delicata sfida contro l’Empoli che può decidere le sorti del tecnico sulla panchina azzurra.