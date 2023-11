Napoli-Empoli, Garcia vacilla: gara decisiva per il suo futuro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deluso dal pareggio con l’Union: per Garcia diventa fondamentale vincere con l’Empoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli affronterà domani l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il destino di Rudi Garcia sulla panchina partenopea. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha posto particolare attenzione su questa sfida: “Le sue sorti sono in buona parte legate alla sfida di domani con l’Empoli, inutile girarci intorno. Una sconfitta, ma anche un pareggio, a ridosso della sosta per le nazionali, potrebbe facilmente indurre Aurelio De Laurentiis a riaprire le valutazioni nei suoi confronti”.

A un mese dal suo insediamento a Castel Volturno, dove era presente anche ieri, il presidente ha visto la squadra guadagnare qualche punto, ma i problemi che affliggono il Napoli fin dall’inizio della stagione non sono stati risolti. Come riporta il quotidiano sportivo: “A un mese dall’insediamento del presidente a Castel Volturno, dov’era presente anche ieri, la squadra ha ripreso un po’ di quota, senza risolvere tuttavia quei problemi quasi endemici che si vedono da inizio stagione. I risultati sono stati appena sufficienti nella forma e deludenti nella sostanza”,

Il pareggio contro l’Union Berlino ha profondamente deluso De Laurentiis, e ora la partita contro l’Empoli diventa cruciale: non solo bisogna vincere, ma è fondamentale convincere.