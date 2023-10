"Nessuno ne parla ma..."Pistocchi Rivela i Veri Problemi del Napoli

Maurizio Pistocchi commenta l’infortunio di Osimhen, la situazione delle scommesse nel calcio e la direzione tattica del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Maurizio Pistocchi, ha condiviso il suo punto di vista su diversi temi caldi che riguardano il Napoli e il mondo del calcio in generale, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio CRC.

L’infortunio di Osimhen: un Dilemma Comune

“L’infortunio di Osimhen in Nazionale? È una situazione dalla quale è molto difficile uscire. Succ-de a tutte le squadre. I giocatori importanti vengono pagati dai club e si fanno male in nazionale. Probabilmente si dovrebbe pensare ad un calendario differente. De Laurentiis ha ragione, ma è una magra soddisfazione perché non può far niente per cambiare la situazione,” ha commentato Pistocchi, evidenziando una sfida comune per i club di calcio.

Il Problema delle Scommesse nel Calcio

la storia delle scommesse? È una situazione che a dir la verità, fa abbastanza ridere. La ludopatia è una malattia, quindi chi è ludopatico lo è anche se scommette su qualsiasi tematica…” ha continuato Pistocchi, discutendo come la ludopatia e le scommesse nel calcio siano un problema che necessita di maggiore attenzione e regolamentazione.

La Situazione Tattica del Napoli

Discutendo la situazione tattica del Napoli, Pistocchi ha espresso preoccupazione per la direzione del club. “Il Napoli? Nessuno ne parla ma Garcia è stato sfiduciato da De Laurentiis nel momento in cui ha contattato Conte… A Napoli serve un top level. Fossi stato io a scegliere, nel momento in cui decido di cambiare, cambio, non perdo questi 15 giorni. Serviva un allenatore che conoscesse il 4-3-3, gli avversari e le tematiche del calcio italiano…” ha dichiarato, suggerendo che ci potrebbero essere stati approcci migliori per il futuro del Napoli.

Pistocchi ha anche toccato altri temi, come la performance della Nazionale italiana e la necessità di avere una prima punta affidabile. Questa intervista riflette le sfide e le opportunità che il Napoli e il calcio italiano in generale stanno affrontando, e come la direzione presa ora potrebbe influenzare il futuro del club e del calcio nazionale.