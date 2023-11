Panchina Napoli, non solo Farioli: spuntano altri due nomi e un ‘clamoroso’ traghettatore

De Laurentiis insoddisfatto di Garcia: il patron del Napoli sta valutando tre profili che possano prendere il posto del tecnico francese.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro della panchina del Napoli è avvolto nell’incertezza, con Aurelio De Laurentiis che sta valutando attentamente le opzioni per il prossimo allenatore della squadra azzurra. La situazione attuale di Rudi Garcia potrebbe essere risolta da una vittoria contro l’Empoli, ma il patron del club è già proiettato al futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis è convinto che Garcia possa completare la stagione raggiungendo almeno gli obiettivi minimi: entrare nelle prime quattro squadre per accedere alla Champions League e ottenere gli ottavi di finale, essendo secondo solo al Real Madrid nel girone.

Tuttavia, il club sta esplorando alternative per la prossima stagione, con particolare interesse per alcuni nomi. In cima alla lista c’è Farioli, capolista in Ligue 1 con il Nizza, seguito da Palladino al Monza e Di Francesco al Frosinone. La società azzurra sta seguendo attentamente il lavoro di questi allenatori in vista di una possibile transizione.

Nel caso di un esonero immediato, il Napoli potrebbe optare per un “traghettatore”, e il nome in pole position è quello di Walter Mazzarri.