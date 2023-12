Difesa Juventus, Caressa e Marocchi: “Non passi nemmeno con Maradona”

La maestria difensiva della Juventus celebrata da Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi: “Estetica nell’Arte di Chiudere gli Spazi”.

Nel dibattito calcistico di Sky Sport, i commentatori elogiano la Juventus di Massimiliano Allegri per la sua impressionante capacità di controllare gli spazi in difesa. Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi condividono il palcoscenico mediatico, offrendo prospettive intriganti sulla tattica difensiva della squadra bianconera.

Il commento di Caressa si concentra sulla sorprendente efficienza difensiva della Juventus. “La squadra di Allegri difende in maniera incredibile”, afferma, sottolineando la tendenza a concedere tiri dalla distanza, ma limitando drasticamente le occasioni in area di rigore. Caressa sostiene che difendere bene, nonostante possa non essere considerato estetico, è fondamentale nel calcio. “In 300 metri quadrati, una cinquantina sono occupati fisicamente dai giocatori della Juve, poi ci sono gli avversari: questo vuol dire che lo spazio che ti lasciano è pochissimo.”

La provocazione di Caressa sulla bellezza estetica della difesa viene affrontata da Marocchi, il quale esalta la maestria di Allegri nel motivare i giocatori a difendere con felicità. “Neanche se riporti in vita Diego Armando Maradona, riesci a passare lì”, dichiara Marocchi, sottolineando l’eccezionalità della difesa juventina. La capacità di Allegri di rendere felici anche i giocatori più pagati mentre difendono è descritta come un risultato senza precedenti.

Conclusione: La discussione sugli schermi di Sky Calcio Club evidenzia il riconoscimento unanime per la solidità difensiva della Juventus sotto la guida di Allegri. La chiusura degli spazi e la felicità dei giocatori nel difendere vengono celebrati come elementi chiave nel successo della squadra. L’estetica della difesa, anche se controversa, emerge come un aspetto fondamentale nell’arte calcistica di Allegri, guadagnandosi l’ammirazione degli opinionisti.