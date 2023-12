Napoli Braga, Mazzarri non può sbagliare: deve essere la partita della svolta

Napoli Braga: domani sarà una sfida cruciale per gli azzurri con il tecnico Walter Mazzarri che ha trasmesso un forte messaggio alla squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In vista dell’incontro di domani sera, il tecnico partenopeo Walter Mazzarri è determinato a rompere con il passato e a dare inizio a un nuovo ciclo positivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico azzurro non cerca più colpevoli per le prestazioni deludenti, ma punta a un cambiamento radicale.

La partita contro il Braga è considerata un momento cruciale per il Napoli, un’opportunità di svolta che potrebbe portare a un nuovo inizio. Mazzarri ha sottolineato che raggiungere gli ottavi di Champions League e superare il turno sarebbe un importante impulso di fiducia per la squadra. Pertanto, non accetterà scuse e non concederà alibi, puntando su intensità, coraggio e tecnica per ottenere una vittoria che possa innalzare l’autostima della squadra.

“Basta cercare colpevoli per questa caduta libera: Mazzarri vuole rompere con tutto quello che è successo fino ad adesso. E la partita con il Braga deve essere quella della svolta, l’inizio di un nuovo ciclo. Mazzarri lo ripeterà con chiarezza ancora in queste ore, arrivare agli ottavi di Champions, passare il turno, sarà una grande ventata di ottimismo: e per farlo, non vuole più alibi, non li cerca e non li concederà”.

Nessun turnover in vista di Napoli Braga: Mazzarri determinato a riscattarsi

Il tecnico non opterà per il turnover e sembra essere orientato a schierare i giocatori più affidabili, rifiutando di affidarsi a nuove formazioni. Mazzarri è determinato a porre fine alle speculazioni sul passato e a focalizzarsi sul presente, sottolineando che il Napoli attuale è diverso da quello gestito in passato da Spalletti, Kim e Giuntoli.

“Vuole, domani sera, intensità, coraggio e tecnica, vuole una vittoria per l’autostima. E per questo non farà turnover, difficile che si allontani da quei soliti noti che ai suoi tempi erano chiamati “i titolarissimi”. Basta con i fantasmi e basta evocarli: Spalletti, Kim e Giuntoli non ci sono più, ora c’è un altro Napoli”.

Il quotidiano campano conclude affermando che Mazzarri ha il compito di dissipare le ombre del passato, incoraggiando i tifosi nostalgici a guardare avanti. La stagione può ancora essere salvata, e il tecnico è deciso a compiere un taglio netto per dare al Napoli la possibilità di un riscatto.

“Mazzarri ha il compito, da ora in poi, di scacciare le ombre. Chi non c’è più non tornerà: Walterone lo faccia capire ai nostalgici. Per ripartire serve un taglio netto perché la stagione può essere ancora salvata e va salvata, ci sono tutti i margini per farlo”.