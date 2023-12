Mazzarri incita il Napoli: “Più cattiveria sotto porta”

Il tecnico azzurro, Walter Mazzarri, sta spronando i suoi al fine di ritrovare il successo. Ecco la richiesta dell’allenatore del Napoli per ritrovare la vittoria.

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha lanciato un appello ai suoi giocatori affinché dimostrino maggiore aggressività nel momento decisivo della conclusione, nel tentativo di invertire il trend negativo e ritrovare la via della vittoria. Questa richiesta è emersa in seguito alla recente fase di stallo incredibile della squadra partenopea in fase realizzativa.

“È vero che la stagione è cominciata decisamente male in campionato, ma la Champions League e il suo prestigio può ridare splendore e autostima a una squadra smarrita e decisamente al di sotto del proprio rendimento”.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Mazzarri sta cercando di proteggere i suoi giocatori dall’eccessiva pressione, sottolineando che non c’è più margine per errori. La stagione in campionato è iniziata in modo difficile, ma il tecnico crede che la partecipazione alla Champions League possa ridare slancio e fiducia a una squadra che sembra al di sotto delle proprie potenzialità.

Il Napoli, nonostante la costruzione di gioco, sta attraversando una fase di difficoltà nel trovare il giusto killer instinct necessario per segnare e tornare alla vittoria. Mazzarri ha enfatizzato l’importanza di ritrovare la cattiveria necessaria nelle conclusioni per ristabilire il successo della squadra, come riferisce il quotidiano campano.

La prossima sfida contro il Braga potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per rilanciare le ambizioni della squadra partenopea e mettere fine alla serie negativa.