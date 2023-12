Jolanda De Rienzo ha parlato del momento del Napoli e degli errori arbitrali contro gli azzurri. La giornalista si è anche soffermata sul viaggio di Osimhen in Marocco.

Ai microfoni di 1 Station Radio, la giornalista Jolanda De Rienzo ha commentato quanto sta avvenendo in queste ore in casa Napoli. La giornalista ha parlato dei troppi errori arbitrali che stanno penalizzando gli azzurri e del viaggio di Osimhen in Marocco alla vigilia una una gara importantissima in Champions Legue contro il Braga.

“La squadra è forte, vedo processi di crescita, e quando Mazzarri dice ‘il gol di Gatti si prova in allenamento’ mi rendo conto che ci sono problemi di preparazione. Il processo di crescita si ferma quando non hai più un maestro di calcio in panchina”

Adl parla di necessità di imbrogli per vincere… “non ci credo ma dove girano soldi ci sono retro pensieri. Bisognerebbe chiedere regole più ferree specie sui conti, perché non si può vedere squadre super indebitate avere la possibilità di vincere”

Come è stato questo weekend di Serie A? “Troppi errori arbitrali, ovviamente in buona fede, ma che hanno sottolineato assenza di linearità nel metro di giudizio e mancanza di comunicazione tra arbitri e Var. Queste situazioni portano a parlare sempre degli arbitri e diventa tutto stucchevole.

Al Napoli è mancato un rigore su Kvara, credo che per migliorare il sistema ci sia bisogno del challenge, della richiesta di intervento della tecnologia delle squadre. La tecnologia è infallibile, ma fino a quando sarà attivata dall’uomo, sarà fallace. All’inizio dell’introduzione della Var, gli arbitri venivano penalizzati se ricorrevano allo stesso: questo è incomprensibile”.

Jolanda De Rienzo ha poi aggiunto: ” Osimhen non sarà della gara, domani? “Non ho questa certezza, nonostante l’unico potesse arrivare mezz’ora prima della gara fosse Maradona. Se Victor è in Marocco, evidentemente ha avuto l’ok della società. Credo sia più grave la sua mancanza di concentrazione dal Napoli, anche per i suoi compagni di squadra. Però non giudichiamolo per la questione del premio: forse è stato obbligato”

Meret colpevole sul gol di Gatti? “Sì, ma gli errori in uscita di Alex sono all’ordine del giorno. Non so cosa si possa fare, ma è in involuzione. Tutta Napoli ha tifato per lui, ma ora lui stesso deve ritornare”

Momento no per Kvara? “Ha avuto dei momenti di crisi anche con Spalletti. La differenza tra un buon giocatore ed un campione si vede in questi momenti. Anche Del Piero ha avuto momenti di calo, ma poi è tornato ai suoi livelli. Kvara ci dimostrerà se è un campione in base a come reagirà a questo momento. Sarà un buon calciatore alla Zielinski o un vero top player?”

Il Napoli passerà il girone di champions? “La statistica dice di sì, diversamente sarebbe clamoroso”. Ha concluso la giornalista.