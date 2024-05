Di Lorenzo, l’agente annuncia: “Pronto a dire addio al Napoli. Capitano sfiduciato dalla società”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto a Tv Play annunciando l’addio a fine stagione del capitano azzurro.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli sembra essere appeso a un filo sottile, come rivelato dall’agente Mario Giuffredi in un’intervista esplosiva a Tv Play. Le dichiarazioni del procuratore mettono in luce una situazione tesa all’interno del club azzurro, con segnali inequivocabili di un probabile addio imminente del giocatore.

Secondo quanto riportato da Giuffredi, Di Lorenzo ha recentemente discusso con il direttore sportivo Giovanni Manna riguardo al futuro della squadra e il ruolo del giocatore. Tuttavia, sembra che il capitano azzurro abbia espresso preoccupazioni riguardo alla fiducia della società nei suoi confronti. Preoccupazioni che sarebbero state poi confermate dal presidente De Laurentiis, che avrebbe manifestato la volontà di vendere il giocatore qualora arrivasse un’offerta adeguata. Ecco quanto espresso da Giuffredi:

“Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta. Ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società”.

Inoltre, Giuffredi ha confermato che diverse squadre di alto livello hanno manifestato interesse per il giocatore, aprendo la strada a possibili trattative nel prossimo futuro:

“Fino a oggi non avevamo mai pensato di andar via. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per Giovanni”.

Possibilità di riconciliazione con l’eventuale arrivo di Antonio Conte?

Quanto alla possibilità di una riconciliazione con l’arrivo del probabile nuovo allenatore Antonio Conte, Giuffredi sembra aver gettato l’ascia tra i due, sottolineando che la decisione di partire è stata presa dopo le comunicazioni ricevute dalla società.

“Noi la scelta l’abbiamo fatta dopo quello che ci è stato comunicato. È corretto chiudere un capitolo. Antonio Conte è l’unica medicina per curare questo Napoli. Da napoletano e tifoso del Napoli si può esser solo che felici di Conte: è un vincente, un sinonimo di garanzia per il progetto. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Vogliamo, però, andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo”.

Poi ancora sulle parole di De Laurentiis sui procuratori:

“Il presidente deve fare nomi e cognomi di quelli che ricattano: non può generalizzare. Perché ci sono tantissimi agenti che lavorano in modo etico e serio: come lui sa, vanno anche in soccorso dei club quando è necessario”.