Napoli, critiche senza fine: “L’unica cosa buona che avete fatto è togliervi la maglia”

Il tifoso e scrittore Maurizio De Giovanni esprime il suo sconforto dopo l’ultima prestazione del Napoli contro il Lecce.

L’agonia sembra non avere fine per il Napoli. Dopo una stagione contrassegnata da prestazioni altalenanti, gli uomini di Francesco Calzona chiudono il campionato al decimo posto, uscendo anche dalle coppe europee. L’ultima delusione è arrivata ieri pomeriggio, sul terreno di casa, contro il Lecce di Luca Gotti, che ha fermato gli azzurri allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta.

Ma la sconfitta sul campo non è stata l’unica amarezza per i tifosi partenopei. Su Facebook, lo scrittore Maurizio De Giovanni, noto appassionato di calcio e sostenitore del Napoli, ha espresso un duro giudizio nei confronti della squadra: “Dignità. Orgoglio. Professionalità. Rispetto. Riconoscenza. Niente di tutto questo. Quale che sia il motivo, non mi interessa. Quale che sia la giustificazione, non mi interessa. Non siete degni della nostra storia, nemmeno di quelli che sono retrocessi perché almeno quelli piansero. L’unica cosa buona che avete fatto è togliervi la maglia”.

Le parole di De Giovanni riflettono un profondo senso di delusione e sconforto tra i tifosi, che avevano sperato in una stagione all’altezza delle glorie passate della squadra. Invece, si trovano ad affrontare una realtà amara, fatta di risultati deludenti e prestazioni al di sotto delle aspettative.

Il commento di Maurizio De Giovanni rappresenta solo una delle voci del malcontento che circonda il Napoli in questo momento difficile. Oltre alle critiche dei tifosi, la squadra dovrà fare i conti con una riflessione interna e una ricerca di soluzioni per risollevarsi dalla delusione di questa stagione.