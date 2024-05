Meret sul suo futuro e i fischi a Di Lorenzo: “Ingiusti, è il capitano dello scudetto”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato del suo futuro e ha difeso il capitano Di Lorenzo dopo i fischi ricevuti nel match contro il Lecce.

Dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce, il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN, toccando diversi temi caldi in casa azzurra. Sulla stagione appena conclusa, l’estremo difensore ha ammesso: “Non è stata positiva. Siamo dispiaciuti e delusi, ma guardiamo avanti e rialziamoci. Ci aspetta una stagione in cui dobbiamo far meglio.”

Meret si è poi soffermato sui fischi ricevuti dal capitano Di Lorenzo: “Non mi sono piaciuti, ma è stato il contesto negativo. Non merita il capitano questi fischi come noi, è stato il capitano dello scudetto. Ha sempre dato il massimo, ma non sempre i risultati arrivano. È un grande uomo e un grande calciatore.”

Inevitabile la domanda sul suo futuro, con il contratto in scadenza: “Il mio agente incontrerà Manna nei prossimi giorni per discutere e decidere il mio futuro.”

Infine, un commento sull’addio di Zielinski e un pensiero all’Europeo con la nazionale: “Dispiace perdere un giocatore come Piotr con la sua qualità. Meritava un finale diverso. Osimhen invece non ci ha detto nulla, vedremo. Sull’Europeo, ci aspetta una grande avventura, speriamo di rendere felici gli italiani.”

Insomma, parole importanti di Meret che ha difeso il capitano Di Lorenzo, si è detto dispiaciuto per la stagione deludente del Napoli, ma ha anche manifestato voglia di riscatto personale e di gruppo, tra futuro in azzurro e Europeo con l’Italia.