Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli, ma rimanere in Italia: ecco le tre contendenti

La fine della stagione del Napoli porta con sé una serie di sorprese e cambiamenti, tra cui l’addio del capitano Giovanni Di Lorenzo.

La stagione calcistica del Napoli si conclude con un amaro retrogusto di delusione, e tra le fila azzurre si profilano cambiamenti significativi. Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, sembra pronto a dire addio alla maglia partenopea, ma con uno sguardo rivolto sempre all’Italia per il suo futuro calcistico.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Di Lorenzo avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il Napoli al termine della stagione, ma con l’intenzione di restare nel campionato italiano. L’annuncio avrebbe scatenato l’interesse di diversi club di Serie A, pronti a contendersi le sue prestazioni.

Tra i club interessati figurano Inter, Juventus e Roma, con quest’ultima forse in posizione di svantaggio rispetto alle altre due pretendenti. Tuttavia, sembra che le soluzioni all’estero siano meno allettanti per Di Lorenzo, che preferisce rimanere nel contesto calcistico italiano. Ecco quanto si legge:

“Più defilate, invece, le soluzioni oltre confine perché il capitano del Napoli preferisce restare in Serie A e così Giuffredi è al lavoro sulle varie opzioni italiane, consapevole del fatto che il Napoli non ha intenzione di svendere il cartellino dell’ormai ex capitano che valuta intorno ai 25 milioni”.

L’agente del giocatore, Giuffredi, è al lavoro per valutare le varie opzioni disponibili nel panorama calcistico italiano, consapevole del fatto che il Napoli non intende cedere il proprio capitano a prezzi ribassati. Il valore del cartellino di Di Lorenzo viene stimato intorno ai 25 milioni di euro, un prezzo che potrebbe rendere più selettiva la scelta del club acquirente.