IL MATTINO – Conte respinse il Napoli ad ottobre per motivi familiari

Il Napoli ha tentato di ‘stringere’ con Conte già lo scorso ottobre, ma il tecnico ha declinato l’offerta per questioni personali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli aveva avuto un occhio di riguardo per Antonio Conte già lo scorso ottobre, quando il presidente Aurelio De Laurentiis lo contattò personalmente per convincerlo a venire all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, nonostante l’interesse del club partenopeo, Conte decise di rifiutare l’offerta per motivi familiari.

L’edizione odierna del noto quotidiano Il Mattino ha riportato questo retroscena, gettando luce sul mancato accordo tra il Napoli e il tecnico salentino. Secondo quanto riportato, il Napoli era già in trattativa con Conte in sostituzione di Rudi Garcia, ma l’accordo non si concretizzò.

“Antonio Conte ha detto di no durante la stagione del Napoli per ragioni familiari. Ma è chiaro: avesse preso il Napoli quando De Laurentiis glielo ha offerto oggi il club azzurro avrebbe guadagnato molti mesi nella massiccia opera di ricostruzione che attendono tutti”, si legge sul noto quotidiano partenopeo.

Il rifiuto di Conte ha lasciato il Napoli in una posizione delicata, poiché il presidente De Laurentiis stava cercando di riorganizzare la squadra dopo l’uscita di Garcia. Il club partenopeo è stato costretto poi a ripiegare su altre opzioni che si sono rivelate non proprio adatte alla squadra.

Se Conte avesse accettato l’offerta, il Napoli avrebbe potuto beneficiare della sua esperienza e delle sue competenze nel processo di ricostruzione della squadra. Ora però, a distanza di mesi, la situazione potrebbe cambiare completamente: sembra che l’ex tecnico del Chelsea sia vicinissimo a sedere sulla panchina del Napoli per la prossima stagione.