Di Lorenzo: “Napoli in vetta, nessuno se lo aspettava. Che reazione dopo l’Atalanta!”

Il capitano azzurro esalta la maturità del gruppo dopo il pareggio di San Siro

Giovanni Di Lorenzo mostra tutta la sua leadership ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del suo Napoli contro l’Inter. Il capitano azzurro ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla straordinaria prestazione di San Siro.

“Il primo posto in classifica? A questo punto del campionato nessuno se lo aspettava”, ammette con orgoglio Di Lorenzo. “Siamo davvero contenti di guidare la classifica dopo questo primo mini-ciclo, ma dobbiamo continuare su questa strada”.

La maturità mostrata dalla squadra dopo il ko con l’Atalanta ha impressionato il terzino della Nazionale: “Venire a Milano e fornire una prestazione del genere dopo una brutta sconfitta in casa dimostra la forza del nostro gruppo. È un segnale importante di crescita mentale”.

Il leader azzurro ha poi aperto una parentesi personale: “Non è stata un’estate facile, anche a causa della scorsa stagione complicata. Ho attraversato un periodo buio, ma mi sono rimesso subito al lavoro con grande determinazione”. Poi aggiunge: “Sono felice di questo inizio sia con il Napoli che con l’Italia. Quando la squadra gira bene, tutto diventa più semplice anche per il singolo”.

Le parole di Di Lorenzo confermano la solidità mentale di un Napoli che non smette di sorprendere. La capacità di rialzarsi dopo le difficoltà è il marchio di fabbrica di questa squadra, pronta a lottare per obiettivi ambiziosi. Continuate a seguire napolipiu.com per tutte le notizie e gli approfondimenti sulla capolista.