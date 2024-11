“Il VAR genera cattivi pensieri, hanno quotato la mia ammonizione a 4”: Conte furioso dopo Inter-Napoli

Il tecnico azzurro non risparmia critiche al sistema arbitrale nella conferenza post-partita di San Siro

“Mi hanno detto che il VAR non può intervenire perché spetta all’arbitro. Ma che significa? Se c’è l’errore il VAR deve intervenire!”, è un Antonio Conte furibondo quello che si presenta in conferenza stampa dopo Inter-Napoli.

Il tecnico azzurro non nasconde la sua irritazione: “Si è creato un protocollo dove si creano delle dietrologie! Questo genera cattivi pensieri, voglio onestà intellettuale a favore o contro. Sto sentendo da parecchio queste cose e mi iniziano a girare… Ho visto anche che la mia ammonizione era quotata a 4!“

Sulla prestazione della squadra, Conte parte dall’analisi degli errori: “Mettiamo in preventivo che ci può stare perdere in casa contro l’Atalanta, non abbiamo perso contro una squadra debole. L’Atalanta fa la Champions e dirà la sua fino alla fine”.

“Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, intensità, di pressione contro una signora squadra come l’Inter“, prosegue il mister. “Quello che mi è dispiaciuto sono gli errori in uscita in maniera elementare. Capisco che giocare davanti a 80mila persone contro l’Inter non è facile, ma chi lavora con me sa bene che cerco di trovare sempre qualcosa per migliorarmi“.

Le scelte tattiche hanno convinto il tecnico: “Oggi abbiamo difeso a quattro contro un attacco a cinque. Non ho abbassato Politano trovando una buona solidità difensiva che ti permette di non perdere. Dobbiamo continuare a lavorare cercando di fare uscire il lavoro che facciamo in settimana. Stiamo accumulando lavoro. Rispetto ad altri che lavorano da tempo con lo stesso allenatore siamo a buon punto“.

La chiusura è un altro attacco al sistema: “Avrei accettato di più se Mariani fosse andato a rivedere il rigore. Rischiamo di perdere gare perché il VAR non può intervenire. Il VAR ti consente di stare tranquillo, è uno strumento bellissimo. Perché bisogna rimettere alla decisione dell’arbitro quando conviene? Togliamo questo protocollo, sono solo alibi. Basta protocolli!”