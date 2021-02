Derby Milan-Inter: assembramenti e caos all’esterno di San Siro

Assembramenti per il derby Milan-Inter, oltre diecimila tifosi si sono dati appuntamento all’esterno dello stadio San Siro di Milano.

A guardare le foto degli assembramenti all’esterno di San Siro per il derby Milan-Inter sembra quasi che il virus Covid 19 non esista. I tifosi nerazzurri e rossoneri hanno deciso di ignorare qualsiasi regola e di vedersi all’esterno dell’impianto sportivo per incitare le rispettive formazioni che si giocano lo scudetto. Si parla di circa 5 mila tifosi dell’Inter ed altrettanti del Milan, che in disprezzo di qualsiasi norma anti-Covid hanno deciso di assiepare il piazzale antistante lo stadio pur di sostenere i calciatori.

Assembramenti per il derby Milan-Inter si segnalano a ridosso della Curva Nord e nel lato totalmente opposto. I tifosi delle rispettivi schieramenti calcistici sono scesi in campo, assiepati l’uno sull’altro intonando cori e cercando di riscaldare il clima già avvelenato dallo scontro Ibrahimovic-Lukaku di Coppa Italia. Milan e Inter oltre al derby si giocano anche lo scudetto e questo ha dato ancora più voglia ai supporter di scendere in strada per cercare di stare vicino alla squadra. Le immagini degli assembramenti di San Siro stanno facendo in il giro del web, provocando la critica negativi di tante persone.