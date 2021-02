Sky – Formazione Napoli: Koulibaly in panchina, cambio in attacco

Novità in formazione per il Napoli di Gennaro Gattuso che sfida l’Atalanta, Kalidou Koulibaly va in panchina secondo Sky, Elmas titolare.

Gennaro Gattuso dovrà fare ancora il conto con assenze ed infortuni al Napoli per la sfida con l’Atalanta. Kalidou Koulibaly è tra i convocati ma secondo Sky si accomoderà in panchina, quindi ancora spazio alla coppia Maksimovic-Rrahmani. Anche Politano non verrà rischiato, anche in vista della sfida con il Granada di Europa League, al suo posto giocherà Elmas. Il macedone è praticamente l’uomo ovunque dato che tra centrocampo e attacco ha ricoperto qualsiasi ruolo in qualsiasi modulo, tranne quello di punta centrale.

Gattuso ha ancora gli uomini contati per Atalanta-Napoli dato che Mertens, Manolas, Lozano e Demme sono ancora fuori per infortunio. Rispetto alla partita di Europa League il centrocampo ritorna a tre con l’esclusione di Lobotka e l’inserimento di Zielinski. In attacco ci sarà ancora spazio per Osimhen dato che pure Petagna è ancora out per infortunio, così come Ospina. Meret sarà di nuovo titolare, un’ottima opportunità per il portiere ex Spal di ritagliarsi uno spazio importante in questa parte di stagione. Nella formazione di Atalanta-Napoli ci sarà ancora una volta Insigne titolare, chiamato a fare la differenza sia in fase offensiva che passiva.

Ecco la probabile formazione del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.