Problemi alla schiena per Lorenzo Insigne.

“Piove davvero sul bagnato in casa Napoli. Lorenzo Insigne ha riscontrato un problema alla schiena stanotte. Il capitano del Napoli si accomoda dunque in panchina e non sarà del match contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini”.



Massimo Ugolini ha spiegato così l’assenza di Lorenzo Insigne dal primo minuto di Atalanta-Napoli. Il Fantasista di Frattamaggiore si aggiunge alla lunghissima lista di infortunati che stanno affollando l’infermeria degli azzurri.

Insigne nella disastrosa trasferta spagnola contro il Granada è stato l’unico a provarci sempre, nel bene e nel male.

In una serata storta il numero 24 ci ha messo il cuore, coprendo e correndo su e giù per il prato verde del Nuevo Estadio de Los Cármenes anche a 90′ inoltrato. E pazienza se è mancato il guizzo illuminante: almeno lui ci prova.