De Maggio: “Ho una notizia di mercato sul Napoli. Prego la notte affinché arrivi”

Valter De Maggio parla dell’Interesse del Napoli per simeone. Secondo Il giornalista con Spalletti farebbe un gol a partita.

Il Napoli è piombato su Giovanni Simeone. Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: De Laurentiis ci starebbe pensando a prescindere dal futuro di Victor Osimhen, che ad oggi sembra molto tinto d’azzurro.

Il centravanti argentino sarebbe una delle idee per l’attacco, non solo come vice-Osimhen.

Valter De Maggio, direttore di Radio gol sul possibile arrivo di simeone ha riferito: “Prego la notte affinché il Napoli prenda Simeone, farebbe un goal a partita. Può giocare con Victor Osimhen o senza, parliamo di un calciatore che vede la porta come pochi altri in Serie A”.

Valter De Maggio nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Uno come Giovanni Simeone, per come gioca il Napoli e per la quantità di occasioni prodotte dalla compagine di Luciano Spalletti, farebbe grandissime cose. Nessuno mi toglie dalla testa che avrebbe una media realizzativa esagerata, sono innamorato di lui. Il Napoli ha lottato per lo scudetto con Andrea Petagna, con Simeone farebbe un ulteriore salto di qualità. Quest’anno ha segnato più di Osimhen (17 reti per l’argentino, 14 per il nigeriano)“.