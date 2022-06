Napoli, rispunta Bernardeschi. Ecco cosa ha fatto De Laurentiis

Torna in auge il nome di Federico Bernardeschi nel calciomercato del Napoli. A due settimane dal raffreddamento della trattativa, il nome dell’ex calciatore della Juventus è stato riproposto dalla Gazzetta dello Sport che rivela un contatto diretto che c’è stato tra Aurelio De Laurentiis e Federico Pastorello, agente del giocatore.

Secondo il quotidiano nazionale si è trattato di “un colloquio esplorativo per capire le intenzioni e le ambizioni del ragazzo, senza però arrivare a negoziazioni di carattere economico. Una soluzione che poteva essere intrigante per tutti, anche perché Bernardeschi ci tiene a giocare la Champions League, ma l’interesse del Napoli nell’ultimo periodo si è molto affievolito, probabilmente perché al momento non è nelle condizioni finanziarie per poter affondare subito il colpo”.

Al momento balla una distanza non facilmente colmabile per il contratto, a cui si aggiunge il fatto che il Napoli sta ancora aspettando le partenze che possano liberare tasselli nell’organico a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti.