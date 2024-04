Davide Possanzini ha stregato il Napoli: La coincidenza con Manna

Davide Possanzini, nel mirino del Napoli, ha plasmato il Mantova come un piccolo Manchester City di Lega Pro. C’è anche un curioso legame con Giovanni Manna

Il Napoli sembrerebbe essersi invaghito di Davide Possanzini, l’allenatore che in questa stagione ha trasformato il Mantova in una sorta di piccolo Manchester City della Lega Pro grazie al suo calcio spettacolare e propositivo. Ma chi è questo misterioso tecnico nel mirino di De Laurentiis?

Il calcio di Possanzini nasce in giardino

Cresciuto nell’orbita di Roberto De Zerbi di cui è stato lungamente collaboratore, Possanzini ha fin da subito impresso al suo Mantova un’identità di gioco fatta di palleggio e movimento continuo. “La mia idea nasce per strada, dal giocare nel giardino di casa senza poter alzare mai la palla” ha raccontato per spiegare la sua filosofia offensiva.

Il crack di Brescia

Dopo un assaggio amaro come tecnico della prima squadra del Brescia, dove Cellino lo esoneró dopo poche settimane per il suo fiero rifiuto di adottare il lancio lungo, a Mantova Possanzini si è preso la rivincita. Col suo 4-3-3 promozionale ha mandato in tilt tutti portando il club in Serie B dopo un anno di purgatorio in D.

Il gemello di Manna

C’è anche un curioso legame con Giovanni Manna, il nuovo ds del Napoli con cui Possanzini ha condiviso un’esperienza giovanile nelle giovanili del Lugano, pur in periodi diversi.

L’interrogativo per De Laurentiis

Possanzini rappresenterebbe per De Laurentiis una scommessa ambiziosa su un tecnico emergente dalle idee brillanti ma con un vissuto relativamente limitato da primo allenatore di prima squadra.

Il dubbio della piazza

Per quanto affascinanti, le geometrie spettacolari del suo gioco non basterebbero da sole a convincere un ambiente esigente come quello del Napoli nell’immediato post fallimento e con l’ombra del ridimensionamento ancora presente.

Ma il mancato impatto mediatico potrebbe al contrario rivelarsi un vantaggio per ripartire con ambizioni costruite attorno a un progetto tecnico di alto livello. Una scommessa comunque suggestiva per i più romantici nel capoluogo partenopeo.