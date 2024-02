Napoli, i sogni di ADL per la panchina: Conte e De Zerbi

Il presidente del Napoli sogna due big per il dopo Mazzarri: Conte e De Zerbi i nomi caldi, ma non sarà facile convincerli. Meno rifiuti dopo lo scudetto.

NAPOLI – Con l’addio di Walter Mazzarri a fine stagione praticamente certo, in casa Napoli è partita la caccia al nuovo allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha due grandi sogni, quasi impossibili da realizzare: Antonio Conte e Roberto De Zerbi.

Per convincerli però servirà un super progetto, vista la titubanza di entrambi nel tornare in Serie A. Conte, dopo l’anno sabbatico, vorrà un club ambizioso e pronto a vincere, non il suo profilo ideale. De Zerbi invece si trova benissimo in Premier League col Brighton.

Paradossalmente, dopo una stagione deludente come questa, ADL potrebbe ricevere meno rifiuti. Lo scudetto con Spalletti spaventò tecnici emergenti, ora l’assenza di pressioni per vincere subito potrebbe agevolare la trattativa col nuovo mister. I sogni di De Laurentiis al momento restano però irrealizzabili.