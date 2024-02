De Laurentiis: “Il Calcio sta morendo, è Tempo di Agire”

De Laurentiis lancia un appello per salvare il calcio, evidenziando problemi come le squadre minori e il ruolo dei procuratori.

Durante un incontro con il Club Napoli Parlamento, il presidente Aurelio De Laurentiis ha esposto una visione allarmante sul futuro del calcio e ha proposto una serie di riforme per prevenirne il declino.

Un Appello per il Calcio del Domani

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso profonda preoccupazione per il futuro del calcio, temendo che possa essere in pericolo di estinzione entro i prossimi vent’anni. Le sue parole, cariche di un senso di urgenza, hanno risuonato ieri nell’Aula Convegni di Palazzo Madama, dove ha presentato un piano di dieci punti vitali per riformare il calcio italiano.

Il Problema delle Squadre Minoritarie

Secondo De Laurentiis, uno dei principali ostacoli riguarda la struttura attuale della Serie A. La presenza di squadre rappresentanti piccole città, secondo il presidente, “falsano il campionato” creando un divario tra le squadre della parte alta e bassa della classifica. Questa divisione non solo riduce la competitività ma anche l’attrattiva dell’intero campionato agli occhi degli spettatori e degli investitori.

La Sfida dei Procuratori

Un’altra critica significativa sollevata da De Laurentiis riguarda il ruolo dei procuratori nel calcio moderno. Egli sostiene che le società dovrebbero avere il diritto di agire come agenti per i propri calciatori, potendo offrire contratti più lunghi a giovani talenti, senza l’interferenza dei procuratori. Questo cambiamento darebbe alle società maggior controllo sullo sviluppo di carriera dei giocatori e potrebbe prevenire situazioni in cui gli interessi dei procuratori prevalgono sulle necessità dei club e degli atleti stessi.

Un Calcio da Resettare

Il presidente del Napoli ha chiarito che non si tratta di modifiche superficiali, ma di un “reset” completo della Lega Calcio italiana. Questo reset deve affrontare anche la questione degli extracomunitari, che rappresenta un altro punto critico secondo De Laurentiis, per garantire che il talento nazionale possa crescere e prosperare nel contesto del calcio locale.

La Reazione del Mondo del Calcio

Le proposte di De Laurentiis hanno già iniziato a generare dibattito tra i membri del Napoli Club Parlamento e oltre. Con il supporto del Corriere dello Sport, queste idee sono destinate a sollevare discussioni importanti all’interno delle istituzioni calcistiche italiane e potenzialmente a livello internazionale.

De Laurentiis cerca di dare forma a un futuro in cui il gioco possa continuare a prosperare e affascinare fan in tutto il mondo. Il suo appello non è solo una chiamata all’azione per i dirigenti e i tifosi, ma un promemoria che il calcio, come ogni aspetto della società, deve adattarsi e rinnovarsi per sopravvivere.