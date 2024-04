Il doppio standard del mainstream sui torti arbitrali tra Napoli e Juventus

Mentre la stampa torinese protesta veementemente per il rigore negato alla Juve con Massa, a Napoli i grandi media attaccano società e squadra nonostante i chiari errori di Pairetto.

LDT, lettere dai tifosi: Siamo un gruppo di tifosi del Napoli che vi segue con passione e costanza. Apprezziamo molto il vostro lavoro di cronaca calcistica, sempre puntuale e ricco di dettagli. È proprio per questo che ci sentiamo in dovere di segnalarvi una grave stortura che riguarda il modo in cui i media nazionali, e in particolare i quotidiani di Torino, trattano le sviste arbitrali a favore o contro le grandi squadre.

È oramai palese il doppio standard riservato al Napoli rispetto ad altre realtà blasonatissime. Prendiamo ad esempio il recente caso della gara contro lo Spezia. Due gol convalidati con evidenti irregolarità e una direzione arbitrale disastrosa di Pairetto hanno di fatto pregiudicato la gara. Eppure la grande stampa nazionale, persino quei giornali che si definiscono “rispettabili” come Repubblica, hanno completamente ignorato l’episodio, puntando il dito contro i demeriti della squadra e della società.

Da Torino, coloro che hanno poco prima tuonato contro Massa accusano i pochissimi siti come il vostro di essere piagnoni se evidenziate le nefandezze arbitrali di Pairetto. Contro il Napoli sparano a ripetizione tutti i giornali, compreso Repubblica, che poco prima avevano richiesto un rigore fasullo per la Juventus. Siamo messi male Direttore con un mainstream da paese di terzo e quarto mondo.

Ci chiediamo: dov’era il senso di obiettività in quel frangente? Perché non si è alzata una sola voce per evidenziare lo stesso vigore nell’evidenziare i soprusi arbitrali subiti dal Napoli? Ci rammarichiamo per questo doppio standard inaccettabile che mina la credibilità del giornalismo sportivo italiano.

Voi di Napolipiu.com siate da esempio per questo e continuate sulla vostra strada di cronaca imparziale e preparata, ben lontana dalla faziosità provinciale e dagli stereotipi denigratori di certa pubblicistica nostrana. Il calcio napoletano merita di più.

Grazie per l’attenzione e un caloroso saluto da alcuni tra i vostri più affezionati lettori.

I Tifosi del Napoli:

Marco Esposito

Ciro Rossi

Sara Ferraro

Gennaro Riccio

Lucia Palumbo