Davide Ancelotti messo in discussione anche a Madrid.

Dopo un avvio niente male del Real Madrid, Carlo e Davide Ancelotti stavano vivendo un momento d’oro riportando il Real in cima alla classifica delle Liga, ma sono bastate due sconfitte, una in Champions con il sorprendente Sheriff Tiraspol in Champions League ed Espanyol nella Liga a rimettere in discussione tutto.









I GIOCATORI DEL REAL MADRID CONTRO DAVIDE ANCELOTTI

Attualmente il Real condivide la vetta della classifica con i cugini dell’Atletico e con il Real Sociedad, ma è bastato poco riaccendere vecchie ruggini e notizie molto familiari a Napoli.

Secondo il quotidiano Sport, si tratterebbe di una posizione di comodo per non assumersi alcuna colpa in merito agli ultimi risultati negativi, scaricando il fardello sull’attuale assistente di Ancelotti. Fonti interne al Real interpellate dal giornale ritengono che attaccare l’anello più debole sia la giustificazione più semplice e un modo per distogliere l’attenzione dalle scarse prestazioni di alcuni giocatori. Inoltre questa sarebbe l’opinione solo di una parte del ‘vestuario blanco’, non di tutti i calciatori.