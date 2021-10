Napoli su Schuurs dell’Ajax. Il difensore potrebbe arrivare a costo zero

Il Napoli su Perr Schuurs, dell’AJax. Il difensore ha un fisico e uno stile che ricordano Matthijs De Ligt: potrebbe arrivare a parametro zero.

SHUURS NEL MIRINO DEL NAPOLI

Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb.com il Napoli avrebbe messo nel mirino Perr Schuurs. il difensore dell’Ajax è una delle occasioni più importanti che molti club di Serie A stanno valutando in vista di gennaio. Perché il classe 1999, scuola Fortuna Sittard e da lì perno dell’Ajax in ogni sua categoria, in questa stagione non sta trovando grande spazio con Erik ten Hag. A sorpresa, visto che il rinnovo pareva propedeutico per blindarlo e lanciarlo come titolarissimo dell’undici dei lancieri dove stanno giocando Martinez e Timber, esploso in questi mesi.

Così Schuurs, che in estate è stato seguito con forza da tante società, dal Napoli alla Roma e non soltanto, torna di moda per il nostro campionato. Fisico, classe, impostazione, qualità e quantità, in patria è sempre accostato per caratteristiche a Matthijs de Ligt. Ed è possibile che, già a gennaio, possa ricalcarne le orme anche se in Bundesliga ha già più di un’estimatone pronto all’offerta. Il club azzurro sta seguendo la situazione di Schuurs, con attenzione.

CHI È PERR SCHUURS, IL DIFENSORE CHE PIACE AL NAPOLI IL PAPÀ È UNA LEGGENDA IN PATRIA

Perr Schuurs, il difensore che piace al Napoli è, un predestinato, perché nella sua famiglia, composta da 5 persone, tutti praticano sport, e anche ad alto livello. Il padre fu una leggenda della pallamano, e una delle sorelle del centrale olandese ha seguito le orme di Lambert Schuurs, mentre l’altra è una tennista.

Perr invece passò per 2 milioni di euro dal Fortuna Sittard all’Ajax, che come spesso accade è stato capace di valorizzare il talento del difensore.

In patria lo definisco il nuovo Virgil Van Dijk, per la capacità di essere dominante sulle palle aeree e implacabile in marcatura. Già al Fortuna Sittard però era considerato un predestinato. Fu infatti nominato capitano da Sunday Oliseh, ex calciatore nigeriano con un passato nei lancieri e un passaggio anche alla Juve. Nella vita privata è un ragazzo solare, legato sentimentalmente alla bella Roos Wijnands. Ecco chi è Perr Schuurs, il talento che ha stregato il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli.