Dall’Argentina: Icardi sarà del Napoli. Liberman lancia la notizia su Twitter

Mauro Icardi sarà del Napoli lo annuncia su Twitter il giornalista e conduttore argentino Martín Liberman.







La vicenda Icardi continua a riservare sorprese. Nella giornata di oggi è arrivato l’inaspettato assist della Gazzetta e il Vaffa in diretta mondiale di un ex campione azzurro: Antonio Careca.

SECONDO LIBERMAN ICARDI SARÀ DEL NAPOLI

Il Napoli accelera su Llorente, Giuntoli ha incontrato il fratello manager. L’operazione si può chiudere sulla base di 2,5ml per due anni. L’ultimatum di Aurelio De Laurentiis è scaduto e da Milano non arrivano segnali, solo le solite immagini criptiche postate sui social. Atteggiamento che sta irritando moltissimo i tifosi del Napoli.







Dall’argentina, arriva un messaggio inaspettato. Il giornalista sportivo e conduttore sudamericano Martín Liberman, attraverso un messaggio su twitter ha riacceso le speranze dei napoletani sul probabile arrivo di Mauro Icardi all’ombra del Vesuvio. “Icardi irìa al Napoli segù me dicen” ovvero “Icardi andrà al Napoli da come mi hanno detto“, così recita il tweet.

Un messaggio inaspettato e completamente controtendenza a quanto filtra in Italia. che sia un segnale? staremo a vedere.